Condividi | S.O. 20:29 L’Alghero Marathon non conosce soste neanche nel cuore dell’estate ed aggiunge punti preziosi nelle classifiche individuali e di società del Master on the road 2019 Alghero Marathon, podi al femminile



ALGHERO - Tre podi tutti al femminile ai quali si aggiungono due quarti posti. L’Alghero Marathon non conosce soste neanche nel cuore dell’estate ed aggiunge punti preziosi nelle classifiche individuali e di società del Master on the road 2019. Nella prova di sabato scorso nel caldo di Perdaxius, centro agro-pastorale a 10 chilometri da Carbonia sul monte Narcao, la compagine presieduta da Renato Cattogno si è distinta con le proprie quattro atlete ai nastri di partenza che hanno ottenuto un successo, due terzi posti ed un quarto.



Nell’ottava edizione della “Perdaxius Corre”, organizzata dalla ASD Atletica Sulcis Carbonia, Daniela Perinu ha fatto sua la vittoria nella categoria SF40 centrando, inoltre, la seconda posizione assoluta nella classifica a tempi al termine di una prova che prevedeva partenza e arrivo in località San Leonardo con tre giri da 3.280km cadauno con tratti in salita per un totale di poco meno di 10km. Con la vittoria di Perdaxius Daniela Perinu è balzata in testa alla classifica individuale a punti femminile. Dopo sette presenze su nove tappe, il successo di sabato ha garantito alla runner algherese la leadarship solitario davanti a Leonarda Cantara della Gs Monte Acuto Marathon.



I terzi posti portano la firma di Monica Dessì tra le SF45, al quale si somma il quarto posto di Antonella Diana Sanna, e quello di Daniela Zedda tra le senior femminile 50. Alla vigilia della prova in terra sulcitana la squadra femminile dell’Alghero Marathon guidava la speciale classifica a squadre con oltre 180 punti di vantaggio sulla Cagliari Atletica leggera. In campo maschile si registra il quarto posto di categoria per Angelo Tiloca tra gli SM40. Ad una settimana dalle fatiche della “Dal mare alla montagna” il forte atleta algherese ha centrato l’undicesimo tempo assoluto.



Nutrita la presenza dei bluerunner tra gli SM45 dove Giuseppe Baffo, Raffaele Piras e Giacomo Carboni si sono classificati rispettivamente tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo. A completare il quadro dei risultati l’undicesimo posto di Giovanni Cherchi tra gli SM50 e l’ottavo di Guido Rimini tra gli SM55. Tra poco più di un mese Alghero ospiterà la penultima prova del calendario 2019 Master on the road con i Diecimila validi per il titolo regionale ai quali si affiancherà la mezza maratona. Fervono i preparativi nel clan algherese pronto ad offrire alla città, nel giorno del santo patrono, una colorata e festosa domenica all’insegna dello sport. Commenti ALGHERO - Tre podi tutti al femminile ai quali si aggiungono due quarti posti. L’Alghero Marathon non conosce soste neanche nel cuore dell’estate ed aggiunge punti preziosi nelle classifiche individuali e di società del Master on the road 2019. Nella prova di sabato scorso nel caldo di Perdaxius, centro agro-pastorale a 10 chilometri da Carbonia sul monte Narcao, la compagine presieduta da Renato Cattogno si è distinta con le proprie quattro atlete ai nastri di partenza che hanno ottenuto un successo, due terzi posti ed un quarto.Nell’ottava edizione della “Perdaxius Corre”, organizzata dalla ASD Atletica Sulcis Carbonia, Daniela Perinu ha fatto sua la vittoria nella categoria SF40 centrando, inoltre, la seconda posizione assoluta nella classifica a tempi al termine di una prova che prevedeva partenza e arrivo in località San Leonardo con tre giri da 3.280km cadauno con tratti in salita per un totale di poco meno di 10km. Con la vittoria di Perdaxius Daniela Perinu è balzata in testa alla classifica individuale a punti femminile. Dopo sette presenze su nove tappe, il successo di sabato ha garantito alla runner algherese la leadarship solitario davanti a Leonarda Cantara della Gs Monte Acuto Marathon.I terzi posti portano la firma di Monica Dessì tra le SF45, al quale si somma il quarto posto di Antonella Diana Sanna, e quello di Daniela Zedda tra le senior femminile 50. Alla vigilia della prova in terra sulcitana la squadra femminile dell’Alghero Marathon guidava la speciale classifica a squadre con oltre 180 punti di vantaggio sulla Cagliari Atletica leggera. In campo maschile si registra il quarto posto di categoria per Angelo Tiloca tra gli SM40. Ad una settimana dalle fatiche della “Dal mare alla montagna” il forte atleta algherese ha centrato l’undicesimo tempo assoluto.Nutrita la presenza dei bluerunner tra gli SM45 dove Giuseppe Baffo, Raffaele Piras e Giacomo Carboni si sono classificati rispettivamente tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo. A completare il quadro dei risultati l’undicesimo posto di Giovanni Cherchi tra gli SM50 e l’ottavo di Guido Rimini tra gli SM55. Tra poco più di un mese Alghero ospiterà la penultima prova del calendario 2019 Master on the road con i Diecimila validi per il titolo regionale ai quali si affiancherà la mezza maratona. Fervono i preparativi nel clan algherese pronto ad offrire alla città, nel giorno del santo patrono, una colorata e festosa domenica all’insegna dello sport.