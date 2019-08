Condividi | M.P. 23:52 La denuncia è del consigliere comunale Davide Tellini che ha presentato un’interrogazione all’assessora Cristina Biancu e al presidente Gavino Bigella, in seguito alle segnalazioni pervenute dai cittadini Scuola Borgona infestata dagli insetti: interrogazione



PORTO TORRES - Insetti infestano la scuola elementare di Borgona. La denuncia è del consigliere comunale Davide Tellini che ha presentato un’interrogazione all’assessora Cristina Biancu e al presidente Gavino Bigella, in seguito alle segnalazioni pervenute dai cittadini.



«Lamentano il fatto di essere stati punti da insetti quali i pappataci, che da letteratura, sul piano sanitario, rappresentano la capacità di di trasmettere attraverso la puntura agenti patogeni responsabili di diverse malattie». La dirigente scolastica Maria Rita Pintadu aveva chiesto l’intervento manutentivo degli spazi verdi all’interno della scuola del Comprensivo 1 senza ottenere alcuna risposta.



«Tali insetti è noto che prediligono le zone ombrose, - dichiara Tellini - che trovano facilmente proprio nel plesso scolastico in questione in quanto gli alberi offrono una ricca zona d'ombra nella quale rifugiarsi». Pertanto il consigliere chiede all'assessore competente «se è a conoscenza della problematica e se è stata programmata una potatura degli alberi presenti nel plesso scolastico, oltre ad un intervento urgente di disinfestazione nelle aree della scuola Borgona».