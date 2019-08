Condividi | M.P. 0:21 In gestione 64 boe e un pontile galleggiante lungo 30 metri per l’ormeggio delle imbarcazioni a vela e a motore che transitano nell’area marina protetta dell’Asinara. Ad affidare i servizi il Parco Nazionale Parco Asinara: in gestione 64 boe e un pontile



Il bando è stato aperto per le ditte individuali, società, cooperative e raggruppamenti temporanei di impresa dotate di capacità tecniche, professionali ed economiche, in regola con la normativa sulla sicurezza. Il valore della concessione per tutta la durata del contratto è di 23mila euro e servirà per gestire il campo boe e il pontile che ospita le unità da diporto. Il termine fissato per la presentazione dell'offerta resta stabilito per le ore 13 del 18 settembre. PORTO TORRES - In gestione 64 boe e un pontile galleggiante lungo 30 metri per l’ormeggio delle imbarcazioni a vela e a motore che transitano nell’area marina protetta dell’Asinara. Ad affidare i servizi, dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, il Parco Nazionale dell'isola titolare delle concessioni demaniali.Il bando è stato aperto per le ditte individuali, società, cooperative e raggruppamenti temporanei di impresa dotate di capacità tecniche, professionali ed economiche, in regola con la normativa sulla sicurezza. Il valore della concessione per tutta la durata del contratto è di 23mila euro e servirà per gestire il campo boe e il pontile che ospita le unità da diporto. Il termine fissato per la presentazione dell'offerta resta stabilito per le ore 13 del 18 settembre.