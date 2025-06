Cor 20:35 Punta Giglio Libera incontra Maffei E´ in programma per mercoledì 25 giugno un incontro con Davide Maffei, apicoltore per passione, ideatore del Bee Garden, un parco dedicato alla rinaturalizzazione del territorio a beneficio delle api e di tutti gli impollinatori.



ALGHERO - Appuntamento mercoledì 25 giugno, alle ore 19, nella sede della Fondazione Laconi in via Mazzini 99. Il parco si trova a Guardia Grande, alle spalle della spiaggia di Mugoni e di fronte alla costa di Cala Viola e Porticciolo. il Bee Garden si propone come un modello di conservazione attiva, educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Davide Maffei, algherese di adozione, con la sua attività di apicoltore è presente nel nostro territorio da diversi anni e ultimamente (2023) ha iniziato un’importante opera di piantumazione di migliaia di piante autoctone pollinifere e nettarifere, tra cui elicriso, rosmarino, lavanda, mirto, corbezzolo e tamerice. Un numero sempre più importante di piante verrà aggiunto per creare un habitat sempre più ricco di essenze, garantendo nutrimento e rifugio agli insetti impollinatori tutto l’anno. Il suo lavoro si colloca all’interno dell’illuminante progetto di rigenerazione e moltiplicazione delle api selvatiche dell'azienda italiana 3Bee che ha come obbiettivo il “vivere di sostenibilità”.