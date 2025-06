S.A. 15:39 Al Bee Garden di Alghero i sensori per la biodiversità Sono stati posizionati questa mattina tre "Spectrum", sensori IoT che "ascoltano" l´ambiente tramite i quali è possibile rilevare e classificare - in base alla frequenza - la biodiversità presente in un’area e identificare la presenza di specie specifiche come gli insetti impollinatori



ALGHERO - All'interno del Bee Garden di Alghero, il primo polmone apistico strutturato del Mediterraneo, sono arrivate tecnologie all'avanguardia di 3Bee, fondamentali nella rigenerazione degli ecosistemi e della biodiversità. Nello specifico sono stati posizionati questa mattina tre "Spectrum", sensori IoT che "ascoltano" l'ambiente tramite i quali è possibile rilevare e classificare - in base alla frequenza - la biodiversità presente in un’area e identificare la presenza di specie specifiche come gli insetti impollinatori.



I dispositivi si autoalimentano grazie a un pannello solare integrato. I dati vengono raccolti automaticamente e inviati al cloud grazie alla connettività 2G/4G integrata. «Nel Bee Garden, tecnologia e ambiente si fondono per proteggere e rigenerare gli ecosistemi in modo pionieristico - afferma Davide Maffei, coordinatore del progetto -. Attraverso sistemi all'avanguardia, monitoriamo e analizziamo l'impatto di queste aree verdi, ottimizzando le strategie di conservazione, prevenendo rischi e promuovendo soluzioni ambientali sempre più efficaci».