Latte, riesplode la protesta nell´Isola

NUORO - «Per farci sentire siamo costretti di nuovo a buttare il frutto del nostro lavoro per terra ma ora è arrivato il momento di cambiare atteggiamento e soprattutto cambiare le regole del gioco. E' tempo di finirla di buttare il nostro oro d'ora in poi dobbiamo concentraci per buttare giù le poltrone e chi per anni ha avuto in mano le nostre sorti e ha dimostrato di non essere in grado, e ancora oggi non si arrende all'evidenza. Anziché dimettersi, continuano a prenderci in giro dispensando pillole di saggezza». E' il video-appello girato questa mattina che riesplodere la protesta dei pastori sardi, che oggi hanno sversato decine di litri di latte. La nuova iniziativa di protesta per il prezzo del latte parte da un'azienda della Baronia, nella Sardegna centro orientale.