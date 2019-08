Condividi | Red 13:17 «In previsione della prossima approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti, ho avviato un dialogo con gli operatori del settore al fine di conoscere esigenze e criticità alle quali dare adeguate risposte», dichiara l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis «Rifiuti opportunità di occupazione»



CAGLIARI - «In previsione della prossima approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti, ho avviato un dialogo con gli operatori del settore al fine di conoscere esigenze e criticità alle quali dare adeguate risposte». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, durante l’incontro di ieri mattina (mercoledì) con il Consorzio regionale Carta e cartone Sardegna, rappresentato dal presidente Daniela Barsanti, nello stabilimento della cartiera consorziata “Papiro sarda”, a Macchiareddu.



Il Consorzio, nato nel 2012, si occupa dello sviluppo delle attività del comparto in Sardegna, riferite al ciclo di raccolta, recupero, riciclo, produzione e trasformazione di carta e cartone, stipulando anche accordi con Istituzioni, come Comuni, Unioni dei comuni, Regione autonoma della Sardegna, Consiglio regionale, Università degli studi di Cagliari ed Anci Sardegna. «La realtà che ho conosciuto – ha aggiunto Lampis - rappresenta l’attuazione pratica del principio di “prossimità” nel conferimento dei rifiuti, cioè il più vicino possibile al luogo di produzione, così da ridurre gli impatti ambientali».



«Perciò – ha chiosato l'assessore - intendo accompagnare, dal punto di vista istituzionale, l’affermazione di importanti realtà come il Consorzio, che dimostra praticamente come il rifiuto possa e debba essere un presidio economico foriero anche di opportunità di sviluppo e di occupazione per il nostro territorio».



