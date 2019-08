Condividi | S.O. 12:01 Esporranno bambini con un’età che va dai 4 ai 10 anni. Durante il vernissage che inizierà alle 19.30 negli spazi di via Mazzini, ci sarà l’esibizione degli allievi di musica del Maestro Lucia Priami Art Room, bimbi in mosta ad Alghero



ALGHERO - Inaugura questa sera (venerdì 30 agosto) la collettiva dei piccoli allievi di pittura dello studio d'arte Art Room Alghero diretto da Nina Trudu. Esporranno bambini con un'età che va dai 4 ai 10 anni. Durante il vernissage che inizierà alle 19.30 negli spazi di via Mazzini, ci sarà l'esibizione degli allievi di musica del Maestro Lucia Priami. La mostra sarà visitabile nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 agosto, dalle 19 alle 23.