L'appuntamento è per domenica 1 settembre dalle 12 fino a tarda sera, uno street food di 500 metri per degustare al meglio prelibatezze e vini di qualità, all'insegna della buona musica Calici in Piazza: percorsi enogastronomici a Porto Torres



PORTO TORRES - Un percorso di degustazioni tra la buona musica e i giochi per i più piccoli. Vini e prodotti tipici saranno i protagonisti della seconda edizione di “Calici in Piazza”, la manifestazione enogastronomica organizzata dai commercianti del corso Vittorio Emanuele, che si estende lungo un percorso lungo tra la scuola De Amicis e piazza Garibaldi, in pieno centro, a due passi dal porto e dalla Torre Aragonese.



L’appuntamento è per domenica 1 settembre dalle 12 fino a tarda sera, uno street food di 500 metri per degustare al meglio prelibatezze e vini di qualità, all’insegna della buona musica, dove energia e creatività si fondono in un esperimento che i commercianti intendono ripetere anche fuori stagione, allo scopo di valorizzare il centro cittadino offrendo prodotti speciali.



