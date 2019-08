Condividi | Red 7:25 Edizione da record per la Fiera dell´artigianato artistico. Si va oltre i 2mila accessi in più rispetto allo scorso anno. Domenica cala il sipario Fiera di Mogoro: più di 10mila visitatori



MOGORO – Giovedì sera, una coppia di turisti provenienti da Cagliari ha tagliato il traguardo dei 10mila visitatori della 58esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, organizzata a Mogoro. All’ingresso degli spazi espositivi, Giuseppe Di Natale e Luisa Melis sono stati salutati con un applauso dal sindaco Sandro Broccia, dall’assessore comunale dell’Artigianato Luisa Broccia e dallo staff dell’organizzazione. L’assessore ha poi consegnato un piccolo dono ai fortunati visitatori numero 10mila.



Il 58esimo appuntamento mogorese, divenuto il più importante punto di riferimento per l’artigianato artistico sardo, ha sostanzialmente quadruplicato le presenze negli ultimi dieci anni. «Nel 2010, quando la nostra Amministrazione organizzò il primo appuntamento – ha ricordato Broccia – i visitatori erano stati 2.623, oggi speriamo di superare gli 11mila grazie agli ultimi tre giorni che ancora ci separano dalla chiusura della Fiera, prevista per domenica 1 settembre».



I quasi 9mila ingressi registrati l'anno scorso si potrebbero quindi superare di oltre 2mila unità. Dal 27 luglio, c’è stata una media di oltre 300 visitatori, con punte che nei fine settimana hanno superato i 700 ingressi giornalieri. Al dato generale dei 10mila, si devono integrare gli oltre 450 accessi del giorno dell’inaugurazione (il 26 luglio) ed i circa 250 biglietti staccati nel complesso nuragico di “Cuccurada”. Sul piano delle vendite dei lavori artigianali si è raggiunta quota 210mila euro, mentre la precedente edizione si era chiusa a 200mila.



E domani si chiude. Manca giusto il fine settimana per poter ammirare le opere dei novantasei espositori provenienti da tutta l’Isola: un racconto delle eccellenze artigianali sarde che ripercorre la storia di una terra attraverso le forme ed i colori dei manufatti di ceramica, tessitura e tessuti, oreficeria, coltelleria, legno, metalli, pelletteria, cestineria, vetro, ricamo e nei profumi dei prodotti agroalimentari.



Nella foto: la premiazione del visitatore numero 10mila Commenti MOGORO – Giovedì sera, una coppia di turisti provenienti da Cagliari ha tagliato il traguardo dei 10mila visitatori della 58esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, organizzata a Mogoro. All’ingresso degli spazi espositivi, Giuseppe Di Natale e Luisa Melis sono stati salutati con un applauso dal sindaco Sandro Broccia, dall’assessore comunale dell’Artigianato Luisa Broccia e dallo staff dell’organizzazione. L’assessore ha poi consegnato un piccolo dono ai fortunati visitatori numero 10mila.Il 58esimo appuntamento mogorese, divenuto il più importante punto di riferimento per l’artigianato artistico sardo, ha sostanzialmente quadruplicato le presenze negli ultimi dieci anni. «Nel 2010, quando la nostra Amministrazione organizzò il primo appuntamento – ha ricordato Broccia – i visitatori erano stati 2.623, oggi speriamo di superare gli 11mila grazie agli ultimi tre giorni che ancora ci separano dalla chiusura della Fiera, prevista per domenica 1 settembre».I quasi 9mila ingressi registrati l'anno scorso si potrebbero quindi superare di oltre 2mila unità. Dal 27 luglio, c’è stata una media di oltre 300 visitatori, con punte che nei fine settimana hanno superato i 700 ingressi giornalieri. Al dato generale dei 10mila, si devono integrare gli oltre 450 accessi del giorno dell’inaugurazione (il 26 luglio) ed i circa 250 biglietti staccati nel complesso nuragico di “Cuccurada”. Sul piano delle vendite dei lavori artigianali si è raggiunta quota 210mila euro, mentre la precedente edizione si era chiusa a 200mila.E domani si chiude. Manca giusto il fine settimana per poter ammirare le opere dei novantasei espositori provenienti da tutta l’Isola: un racconto delle eccellenze artigianali sarde che ripercorre la storia di una terra attraverso le forme ed i colori dei manufatti di ceramica, tessitura e tessuti, oreficeria, coltelleria, legno, metalli, pelletteria, cestineria, vetro, ricamo e nei profumi dei prodotti agroalimentari.Nella foto: la premiazione del visitatore numero 10mila