Contributi per certificati imprese artigiane

CAGLIARI - È stato pubblicato Il Bando per la concessione di contributi per l'ottenimento ed il mantenimento di certificazioni di qualità (es. ISO 9001), ambientali (ISO 14001), per l'ottenimento di abilitazioni e patentini necessari per attività specialistiche (SOA) ma anche per sostenere i percorsi finalizzati al riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP), di recente prevista dall'Unione Europea anche per i prodotti artigianali. «Con questo Bando - afferma l’assessore Franco Cuccureddu- intendiamo sostenere la competitività delle imprese artigiane attraverso il percorso di certificazione dei prodotti e dei processi produttivi». Le domande potranno essere presentate dal 19 giugno al 30 settembre.