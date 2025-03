S.A. 16:55 Moda e arredamento: bando da 30mila euro Da Confartigianato un bando da 30mila euro per gli artigiani di moda e arredamento. L’opportunità anche per le imprese sarde. Scadenza il 31 maggio prossimo



CAGLIARI - E’ destinato anche agli artigiani sardi il bando 2025 del “Premio Maestri d’Eccellenza”, con un montepremi di 30mila euro e scadenza il 31 maggio, iniziativa nazionale di Confartigianato Imprese e Métiers d’Exellence LVMH, in collaborazione con Maison Thélios e la Camera Nazionale della Moda Italiana, che vuole riconoscere il valore delle imprese e delle produzioni dei settori tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria, pelletteria, componenti del prodotto moda e arredo e complementi d’arredo. Giunto alla terza edizione ha l’obiettivo di dare promuovere la creatività e all’alta qualità manifatturiera degli artigiani che operano nei settori del lusso.



«Con il premio destinato agli artigiani più innovativi, che si traduce in un contributo economico da reinvestire nella crescita delle loro attività – afferma Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – miriamo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tramandare il sapere artigianale italiano nel settore del lusso, tutelare competenze straordinarie e formare nuove generazioni di talenti, valorizzando la creatività e l’eccellenza della manifattura artigianale in tutto il Paese».



Il Premio, il cui bando è destinato agli artigiani della moda e dell’arredamento, ed è articolato in tre categorie: Maestro Artigiano d’Eccellenza, dedicato ad artigiani esperti che si sono distinti per la qualità dei propri progetti e del proprio percorso professionale, per la strategia di sviluppo e la trasmissione del proprio saper fare legati alla tradizione italiana. Il premio è rivolto a professionisti ed imprese con una esperienza di almeno 10 anni; Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza, dedicato a talenti emergenti impegnati nell’artigianato e con un progetto promettente creato almeno nei 10 anni precedenti all’iscrizione al concorso; Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza, dedicato ad aziende e professionisti che si sono distinti per la capacità di innovazione, preservando conoscenze e competenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna.