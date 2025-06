S.A. 10:51 Confartigianato Sardegna: Convention regionale 5 megatrend per capire la Sardegna dei prossimi decenni. Per la prima volta nell’Isola la futurologa Valentina Doorly: guiderà i lavori della Convention Regionale di Confartigianato Sardegna da venerdì 6 giugno a Sardara. Oltre 100 partecipanti per 2 giorni di prospettive e riflessioni



SARDARA - Come sarà la Sardegna nei prossimi decenni? Quali le sue prospettive da qui a 40 anni? Quale il futuro di imprese, economia e popolazione? A queste domande tenterà di dare una risposta la futurologa e manager Valentina Boschetto Doorly (per la prima volta nell’Isola) che ragionerà, insieme a Federico Oggian, Change Management Coach, Partner FutureCube, con oltre 100 partecipanti, tra imprenditori artigiani e dipendenti di Confartigianato provenienti da tutta l’Isola, durante i lavori dell’annuale convention regionale di Confartigianato Sardegna, che si aprirà domani, venerdì 6 giugno mattina alle 9.30 a Sardara, presso l’Hotel Antiche Terme. L’iniziativa, dal titolo “Il futuro (artigiano) è già qui. Scenari globali e regionali: strategic foresight per esplorare il domani e

guidare i cambiamenti”, proporrà un percorso sui temi che influenzeranno la Sardegna, le imprese e i cittadini nei prossimi decenni, con l’obiettivo di fornire strumenti e analizzare le prospettive per analizzare le sfide del futuro.



«Cercare di capire quali saranno i temi del futuro è certo affascinante ma è un esercizio molto complesso - commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - attraverso questo evento la nostra Associazione punta a tracciare e a descrivere le tendenze future attraverso 5 megatrend che potranno essere di supporto per gestire al meglio le imprese, investire in conoscenza e compiere scelte che riguardano il futuro come imprenditori ma anche come comuni cittadini, attraverso l’osservazione di un periodo temporale medio-lungo”. “Viviamo un momento di turbolenze ed è fondamentale comprendere di che epoca facciamo parte – ha aggiunto Meloni - quali sono le minacce e quali i grandi mutamenti in essere. Solo così potremmo cogliere le potenzialità del domani». Per capire questo delicato momento, l’Associazione Artigiana ha voluto l’esperta Valentina Boschetto Doorly, senior Strategic Foresight expert, Associated Partner per l’Italia del Copenhagen Institute for Futures Studies, il principale riferimento in Europa della disciplina, e accreditata APF Association Professional Futurists, per la quale ha tenuto speech alla conferenza globale del 2022. Specializzata in metodi di Strategic Foresight e Megatrends, conduce numerosi corsi manageriali e conferenze sull’anticipazione di futuro.



Secondo Confartigianato Sardegna ogni epoca viene definita da alcuni megatrend, pochi ma totalmente trasformativi che influenzano il lavoro, la vita, l’attività economica. E sono il declino demografico del continente europeo, il cambiamento climatico, che si avvia a diventare crisi climatica, la rivoluzione tecnologica, che ormai ha preso il Dna dell’intelligenza artificiale, la globalizzazione, che è il megatrend che ha definito con grande vigore gli ultimi trent’anni e adesso va a sfumare sfidato dalla de-globalizzazione. Su tali basi gli imprenditori (e non solo loro), sono chiamati ad una grande sfida, perché devono prendere consapevolezza della complessità del nostro

mondo, che è volatile e instabile. Per questo c’è un gran bisogno di strumenti manageriali nuovi, adatti a gestire questa complessità. Il messaggio, che verrà lanciato a Sardara, sarà quello di alzare lo sguardo e non farsi soltanto trascinare dalla routine e dalle emergenze.



Nella foto: Giacomo Meloni