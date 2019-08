Condividi | S.O. 9:59 «Fratelli d’Italia Alghero ripone la più ampia fiducia nell’azione dell’assessore regionale Gianni Lampis cui è stata offerta la più ampia disponibilità a collaborare lealmente per la soluzione dei problemi locali» Ambiente, FdI in prima linea ad Alghero



ALGHERO - Il gruppo algherese di Fratelli d’Italia, sempre in prima linea sui temi ambientali, si è fatto promotore dell’importante incontro operativo svoltosi nei giorni scorsi a Cagliari con l’assessore all’Ambiente della Regione Gianni Lampis. Alla presenza del presidente della commissione 5^ del Consiglio Regionale Piero Maieli, il sindaco Mario Conoci, l'Assessore all'Ambiente Andrea Montis, il presidente della commissione ambiente del consiglio comunale Cristian Mulas e i tecnici dell’Assessorato all’Ambiente di Regione e Comune di Alghero.



Il consigliere comunale Cristian Mulas, nel ruolo di presidente della competente commissione consiliare, in stretta sintonia con i vertici locali e regionali di Fratelli d’Italia e con l’assessore del turismo Marco Di Gangi, ha fortemente voluto l’incontro dei referenti regionali dell’Ambiente con l’Amministrazione algherese per discutere di alcuni dei temi caldi dell’agenda amministrativa locale: dalla gestione della posidonia spiaggiata, ai temi legati allo sviluppo del Parco di Porto Conte, alla Protezione Civile e all’istituzione del Servizio di Salvamento a mare sulle coste algheresi.



L’assessore regionale Gianni Lampis, il suo capo di gabinetto Emanuele Beccu ed il presidente della commissione regionale Ambiente Piero Maieli, hanno dichiarato la propria disponibilità ad affiancare e sostenere l’Amministrazione Comunale di Alghero con particolare riferimento alla problematica più grossa e ricorrente: la gestione della posidonia spiaggiata, considerato il valore delle spiagge dal punto di vista turistico. «L'incontro è solo il primo di un più ampio programma congiunto che già nelle prossime settimane vedrà Comune di Alghero e Regione affrontare nello specifico e operativamente gli argomenti portati all'attenzione della Regione».



