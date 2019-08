Condividi | Red 15:04 Il centro storico di Alghero si riempie di luce. Grazie all’importante contributo del Centro commerciale naturale Al centro storico, è stato possibile “allungare” anche in altre vie l’allestimento urbano “Paesaggi di luce”, ideato da Tonino Serra in collaborazione con l´architetto Giorgio Donini Paesaggi di luce anche nelle vie laterali



ALGHERO - Il centro storico di Alghero si riempie di luce. Grazie all’importante contributo del Centro commerciale naturale Al centro storico, è stato possibile “allungare” anche in altre vie l’allestimento urbano “Paesaggi di luce”, ideato da Tonino Serra in collaborazione con l'architetto Giorgio Donini. Il nuovo impianto ha interessato circa 350metri lineari, coprendo Via Principe Umberto, Via e Piazza Misericordia, l'ultimo tratto di Via Carlo Alberto e due tratti di Via Majorca.



Da qualche giorno, sono finiti i lavori di posa dell'istallazione ed i passanti possono ammirare gli arredi anche in percorsi finora mai interessati da questo genere di iniziative. Il Ccn ha sostenuto per tale scopo una spesa di circa 12mila euro, a cui va aggiunto il prezioso supporto dell'Amministrazione comunale, che si è impegnata per la posa in opera dei cavi di supporto in acciaio. Come avvenuto già per l'istallazione delle lanterne, anche in questa occasione le attività presenti nelle vie interessate dal nuovo allestimento hanno partecipato con un proprio contributo pro quota.



L’obiettivo dichiarato del Ccn è quello di estendere progressivamente l’allestimento verso tutte le vie del centro, creando una piacevole continuità visiva, tanto che è in corso un'interlocuzione con il Comune per riutilizzare nelle vie mancanti le lanterne che, totalmente rinnovate, rientreranno da Pesaro a fine ottobre. E' tanto evidente quanto consolidato l'impegno del Ccn e dei suoi soci verso un unico scopo: rendere il centro sempre più gradevole, accogliente ed attrattivo. Commenti ALGHERO - Il centro storico di Alghero si riempie di luce. Grazie all’importante contributo del Centro commerciale naturale Al centro storico, è stato possibile “allungare” anche in altre vie l’allestimento urbano “Paesaggi di luce”, ideato da Tonino Serra in collaborazione con l'architetto Giorgio Donini. Il nuovo impianto ha interessato circa 350metri lineari, coprendo Via Principe Umberto, Via e Piazza Misericordia, l'ultimo tratto di Via Carlo Alberto e due tratti di Via Majorca.Da qualche giorno, sono finiti i lavori di posa dell'istallazione ed i passanti possono ammirare gli arredi anche in percorsi finora mai interessati da questo genere di iniziative. Il Ccn ha sostenuto per tale scopo una spesa di circa 12mila euro, a cui va aggiunto il prezioso supporto dell'Amministrazione comunale, che si è impegnata per la posa in opera dei cavi di supporto in acciaio. Come avvenuto già per l'istallazione delle lanterne, anche in questa occasione le attività presenti nelle vie interessate dal nuovo allestimento hanno partecipato con un proprio contributo pro quota.L’obiettivo dichiarato del Ccn è quello di estendere progressivamente l’allestimento verso tutte le vie del centro, creando una piacevole continuità visiva, tanto che è in corso un'interlocuzione con il Comune per riutilizzare nelle vie mancanti le lanterne che, totalmente rinnovate, rientreranno da Pesaro a fine ottobre. E' tanto evidente quanto consolidato l'impegno del Ccn e dei suoi soci verso un unico scopo: rendere il centro sempre più gradevole, accogliente ed attrattivo.