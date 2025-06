Cor 9:16 «Water front e parcheggi, sterile propaganda» Waterfront , l'ex sindaco fa chiarezza

Ecco il nuovo fronte mare a Maria Pia Il gruppo di Forza Italia Alghero replica duramente all´amministrazione comunale all´indomani della presentazione del progetto ideato e realizzato nella scorsa consiliatura e sull´area parcheggi è sferzante: imbiancatura pali e aumento tariffe







«Mentre, invece, l'area parcheggi di Maria Pia è una iniziativa piuttosto datata, che non è assolutamente ascrivibile alla Giunta in carica. A meno che non si riferisca alla imbiancatura dei pali e all'aumento delle tariffe. Peraltro, saremmo curiosi di sapere se la destinazione urbanistica dell'area è appropriata, se vi sono gli ordinari requisiti di sicurezza e la necessaria cartellonistica. Circostanze che accerteremo a breve. Siamo costretti a chiederci a cosa serva questa costante azione di contrabbando di iniziative altrui come proprie. Oltre ad essere offensiva nei confronti dei passati amministratori e dei progettisti che le hanno in concreto ideate, costituisce un modo fraudolento e ingannevole di presentare azioni di ordinaria amministrazione in continuità amministrativa che non riesce comunque ad incantare gli algheresi» chiudono Tedde, Caria e colleghi. ALGHERO - «La Giunta Cacciotto offre ai cittadini algheresi altre due "perle" di propaganda sterile, contrabbandando come proprie iniziative l'ipotesi progettuale del Water front e l'area parcheggi di fronte alla Pineta Maria Pia. Il "Water front" è stato progettato dell'Ing. Murgia sulla base di indirizzi del precedente assessore all'urbanistica Piras. Progetto peraltro ad oggi irrealizzabile per mancanza anche dei 4 milioni per una realizzazione limitata al primo stralcio dell'intervento. Bene farebbe la Giunta Cacciotto, prima di fare voli pindarici, a dire agli algheresi qual è la sua idea urbanistica per lo sviluppo e la valorizzazione di Maria Pia». Il gruppo di Forza Italia Alghero replica duramente all'amministrazione comunale all'indomani della presentazione del progetto ideato e realizzato nella scorsa consiliatura [ LEGGI ].«Mentre, invece, l'area parcheggi di Maria Pia è una iniziativa piuttosto datata, che non è assolutamente ascrivibile alla Giunta in carica. A meno che non si riferisca alla imbiancatura dei pali e all'aumento delle tariffe. Peraltro, saremmo curiosi di sapere se la destinazione urbanistica dell'area è appropriata, se vi sono gli ordinari requisiti di sicurezza e la necessaria cartellonistica. Circostanze che accerteremo a breve. Siamo costretti a chiederci a cosa serva questa costante azione di contrabbando di iniziative altrui come proprie. Oltre ad essere offensiva nei confronti dei passati amministratori e dei progettisti che le hanno in concreto ideate, costituisce un modo fraudolento e ingannevole di presentare azioni di ordinaria amministrazione in continuità amministrativa che non riesce comunque ad incantare gli algheresi» chiudono Tedde, Caria e colleghi.