Cor 10:10 Water front, si accende lo scontro ad Alghero La maggioranza algherese rivendica l´impegno dell´amministrazione e zittisce Forza Italia: la smetta con le polemiche sterili. Gli Azzurri ribattono a tono: reiterati scivoloni contro gli stessi Centristi



ALGHERO - Nuovo cortocircuito algherese col primo caldo dell'estate 2025. Così la presentazione del nuovo Water front su Maria Pia riaccende lo scontro ad Alghero tra maggioranza (con ampie porzioni di Centristi a dir poco scontenti) e Forza Italia. Non vanno giù gli attacchi di Tedde e colleghi ai gruppi che dal 2024 amministrano, non senza difficoltà, in Riviera del Corallo, tanto da "zittirli" pubblicamente: «Non perde occasione il gruppo di Forza Italia per contribuire ad alimentare un dibattito pubblico malsano del quale proprio la città non ha bisogno» scrivono Cacciotto e alleati in un documento sottoscritto dall'intera coalizione "Progetto Alghero".



A cui segue l'invito «a interpretare il proprio prezioso ruolo con maggiore responsabilità e propositività, dando un contributo alla discussione e non alimentando solo polemiche sterili. Alghero, per migliorarsi, essere più attrattiva e rispondere ai bisogni dei suoi cittadini non ha bisogno di protagonismi, ma del contributo leale di tutte le forze rappresentative del Consiglio Comunale. Noi, con grande disponibilità siamo pronti ad accoglierlo, nella speranza che tutti quanti lo siano allo stesso modo, con un unico obiettivo comune: lasciare alle nuove generazioni una città sempre più giusta, più bella e più vivibile».



Parole che in realtà poco piacciono agli Azzurri che ribattono e mettono il dito negli evidenti dissidi interni alle forze di maggioranza: «Progetto Alghero a trazione AVS e PD omette di evidenziare che queste dimenticanze sono state pubblicamente denunciate da autorevoli esponenti "centristi" di Progetto Alghero che nella precedente consiliatura hanno lavorato su questa ipotesi progettuale e affidato l'incarico. Così come, e questo era un altro elemento di contestazione da parte degli esponenti "centristi", il parcheggio di Maria Pia che tanti problemi sta creando in questi giorni, non è una novità, ma una semplice riproposizione stagionale, alla stregua della riapertura stagionale della piscina scoperta, annunciata con enfasi che andrebbe dedicata a ben altri scenari. Noi continueremo ad esercitare il ruolo di opposizione nell'interesse dei cittadini algheresi, nonostante l'insofferenza delle truppe AVS-PD che in un clima di totale confusione politico-amministrativa si appropriano di progetti altrui e suonano lo "stonato gong" della propaganda sterile».