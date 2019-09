Condividi | Cor 12:00 Sabato l´ennesima denuncia. Finestrino dell´auto in frantumi e automobile completamente depredata. Una famiglia di turisti disperata. Si moltiplicano i casi di furto dalle macchine parcheggiate nella discesa a mare Alghero: turisti svaligiati alla Speranza



ALGHERO - Quello di sabato è soltanto l'ennesimo di una lunga serie di furti che sta interessato il grande parcheggio all'ingresso della spiaggia de La Speranza (Poglina), a confine tra i comuni di Villanova Monteleone e Alghero. Ieri l'ultima scorribanda di qualche malintenzionato che ha deciso far base proprio sulla costa a sud della Riviera del corallo.



Finestrino dell'auto in frantumi e automobile completamente depredata di ogni bene. Rubate valigie, indumenti e documenti. Ad avere la peggio una sfortunata famiglia di turisti visibilmente disperata. Trattandosi di stalli a pagamento, lo stesso comune villanovese dovrebbe preoccuparsi di mettere fine a tal malcostume.



La stessa sera, infatti, i villeggianti avrebbero dovuto imbarcarsi sul traghetto da Porto Torres. Si moltiplicano così i casi di furto dalle macchine regolarmente parcheggiate nella discesa a mare. La segnalazione, non nuova in realtà, è stata indirizzata alle autorità competenti, cui spetta il non facile compito di risalire agli autori dei furti.



