Condividi | A.B. 11:13 Salto ad ostacoli: la grande equitazione del Sardegna jumping tour incontrerà l´allevamento regionale. Tanca Regia ospiterà i due eventi da venerdì 20 a domenica 29 settembre La grande equitazione ad Abbasanta



ABBASANTA - Le gare con i migliori cavalieri sardi ed alcuni dei migliori cavalieri nazionali, ma anche una vetrina importante per i cavalli degli allevatori sardi. Sono le principali, ma non le uniche, novità del “Sardegna jumping tour”, la manifestazione organizzata per il quinto anno negli impianti sportivi dell’Agris: l’Azienda Tanca Regia di Abbasanta. I due Concorsi 6stelle di Salto ostacoli (il top per l'Isola) avranno un montepremi di 103.500euro e si avvicenderanno con un'altra importante manifestazione, il 57esimo Premio regionale sardo, promosso dal Mipaaft ed organizzato dall’agenzia regionale Agris, con la collaborazione dell'Associazione nazionale allevatori cavallo anglo arabo e derivati e della Fise.



Il mondo dell’equitazione avrà dunque la possibilità d’incontrare l’allevamento della Sardegna in un unico contesto continuativo interamente dedicato al cavallo. Altra importante novità è rappresentata dal nuovissimo campo di Salto ostacoli in sabbia silicea. I fine settimana da venerdì 20 a domenica 22 e da venerdì 27 a domenica 29 settembre saranno dedicati alle gare di salto ostacoli, mentre nei giorni da martedì 24 a a venerdì 27 settembre si svolgeranno le prove del Premio regionale sardo e del Circuito Foals del Mipaaft.



Sardegna jumping tour si conferma un immancabile appuntamento per gli appassionati e per gli operatori del comparto. Agris, Anacaad ed il Comitato Fise Sardegna si uniscono sotto l’egida della Regione autonoma della Sardegna per il rilancio del comparto ippico regionale, mettendo insieme le proprie competenze ed uno sforzo congiunto che non si limita al solo obiettivo della riuscita dell’evento, ma soprattutto a quello centrale del rilancio coordinato del comparto. Commenti ABBASANTA - Le gare con i migliori cavalieri sardi ed alcuni dei migliori cavalieri nazionali, ma anche una vetrina importante per i cavalli degli allevatori sardi. Sono le principali, ma non le uniche, novità del “Sardegna jumping tour”, la manifestazione organizzata per il quinto anno negli impianti sportivi dell’Agris: l’Azienda Tanca Regia di Abbasanta. I due Concorsi 6stelle di Salto ostacoli (il top per l'Isola) avranno un montepremi di 103.500euro e si avvicenderanno con un'altra importante manifestazione, il 57esimo Premio regionale sardo, promosso dal Mipaaft ed organizzato dall’agenzia regionale Agris, con la collaborazione dell'Associazione nazionale allevatori cavallo anglo arabo e derivati e della Fise.Il mondo dell’equitazione avrà dunque la possibilità d’incontrare l’allevamento della Sardegna in un unico contesto continuativo interamente dedicato al cavallo. Altra importante novità è rappresentata dal nuovissimo campo di Salto ostacoli in sabbia silicea. I fine settimana da venerdì 20 a domenica 22 e da venerdì 27 a domenica 29 settembre saranno dedicati alle gare di salto ostacoli, mentre nei giorni da martedì 24 a a venerdì 27 settembre si svolgeranno le prove del Premio regionale sardo e del Circuito Foals del Mipaaft.Sardegna jumping tour si conferma un immancabile appuntamento per gli appassionati e per gli operatori del comparto. Agris, Anacaad ed il Comitato Fise Sardegna si uniscono sotto l’egida della Regione autonoma della Sardegna per il rilancio del comparto ippico regionale, mettendo insieme le proprie competenze ed uno sforzo congiunto che non si limita al solo obiettivo della riuscita dell’evento, ma soprattutto a quello centrale del rilancio coordinato del comparto.