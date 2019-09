Condividi | A.S. 11:15 Il volo in programma ieri sera dall´aeroporto di Barajas atterra ad Alghero con più di 4 ore di ritardo. Ripartenza in notturna per Madrid: nuovo decollo dopo le 3 di mattina Air Europa, ritardo super da Madrid



ALGHERO - Problemi sul volo Air Europa di domenica sera. Oltre 4 ore di ritardo per il collegamento dall'aeroporto Barajas di Madrid e diretto al Riviera del corallo di Alghero.



Atterraggio sulla pista del nord-ovest della Sardegna oltre l'1 di notte (previsto alle 20.50). Ritardo che ha obbligato l'aerostazione di Alghero agli straordinari con la successiva ripartenza qualche minuto dopo le 1.40.



Il Boeing 737-800 è infine atterrato in Spagna alle 3.20 circa della mattina. La compagnia iberica collegherà l'aeroporto di Alghero con quello di Barajas fino all'8 settembre. Commenti ALGHERO - Problemi sul volo Air Europa di domenica sera. Oltre 4 ore di ritardo per il collegamento dall'aeroporto Barajas di Madrid e diretto al Riviera del corallo di Alghero.Atterraggio sulla pista del nord-ovest della Sardegna oltre l'1 di notte (previsto alle 20.50). Ritardo che ha obbligato l'aerostazione di Alghero agli straordinari con la successiva ripartenza qualche minuto dopo le 1.40.Il Boeing 737-800 è infine atterrato in Spagna alle 3.20 circa della mattina. La compagnia iberica collegherà l'aeroporto di Alghero con quello di Barajas fino all'8 settembre.