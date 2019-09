Condividi | A.S. 17:39 All´origine di tutto un guasto al portellone della nave in servizio da Olbia a Civitavecchia. Nonostante le lunghe ore d´attesa, a bordo non ci sarebbero stati malori tra i passeggeri 889 passeggeri ostaggio sulla Grimaldi



OLBIA - La nave in servizio dal porto di Olbia a Civitavecchia, era partita ieri sera dalla Sardegna con 889 passeggeri e 350 auto. A causa di un guasto al sistema idraulico del portellone, i passeggeri non hanno potuto lasciare la nave.



Lo sbarco così è avvenuto in due fasi. La metà circa è stata fatta scendere con uno scalandrone intorno alle 10, il resto ha atteso l'apertura del portellone e ha lasciato il traghetto poco dopo le 15.



E' stato necessario l'intervento di una gru per aprire il portellone ormai bloccato. Nonostante le lunghe ore d'attesa, a bordo non ci sarebbero stati malori tra i passeggeri.