Accoltella l´ex e fugge, arresto a Oristano

ORISTANO - Tragedia scampata a Bonarcado, in provincia di Oristano. Ha accoltellato davanti ai figli l'ex convivente, che lo aveva lasciato di recente, poi è scappato con loro.



La fuga dell'uomo è però durata solo qualche ora. L'uomo, infatti, è stato rintracciato nella tarda serata dai Carabinieri nei pressi del paese di Zeddiani e arrestato.



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo ha raggiunto la sua ex compagna, una donna straniera, nella casa di un'amica presso la quale si era rifugiata e al termine di una lite e le ha inferto alcune coltellate ferendola all'addome. La donna, che lo aveva lasciato perché stanca di subire le sue violenze, è stata soccorsa e ricoverata all'ospedale di Oristano.