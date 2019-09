video Condividi | Cor 18:01 A decretarlo è il concorso “Best Beach”, l’oscar delle spiagge italiane organizzato dal portale di settore "Mondo Balneare" e giunto alla quarta edizione. Queste le immagini dello stabilimento sulla costa dell´Iglesiente in Sardegna A Masua la Best Beach d´Italia



CAGLIARI - A Masua la Best Beach d'Italia. Per l'esattezza, è il Warung Beach Club, nella Costa dell'Iglesiente, ad essere stato premiato come miglior stabilimento balneare d’Italia. A decretarlo è il concorso “Best Beach”, l’oscar delle spiagge italiane organizzato dal portale di settore "Mondo Balneare" e giunto alla quarta edizione.



Al secondo e terzo posto si piazzano il Lido Cala San Giovanni di Polignano (Puglia) e il Singita Miracle Beach di Fregene e Ravenna (Lazio ed Emilia Romagna). Il Warung di Masua è stato scelto tra gli oltre mille lidi di tutta Italia che si sono iscritti al prestigioso concorso.



«Contiene in sé la migliore espressione di tutte le caratteristiche ideali che dovrebbe avere uno stabilimento balneare d’eccellenza» recita la motivazione. «Il tutto incorniciato da un meraviglioso contesto naturale, col valore aggiunto dell’elevata capacità nel sapersi comunicare e nell’organizzare esperienze di turismo integrato come escursioni al tramonto e noleggio di piccole imbarcazioni». Commenti CAGLIARI - A Masua lad'Italia. Per l'esattezza, è il Warung Beach Club, nella Costa dell'Iglesiente, ad essere stato premiato come miglior stabilimento balneare d’Italia. A decretarlo è il concorso “Best Beach”, l’oscar delle spiagge italiane organizzato dal portale di settore "Mondo Balneare" e giunto alla quarta edizione.Al secondo e terzo posto si piazzano il Lido Cala San Giovanni di Polignano (Puglia) e il Singita Miracle Beach di Fregene e Ravenna (Lazio ed Emilia Romagna). Il Warung di Masua è stato scelto tra gli oltre mille lidi di tutta Italia che si sono iscritti al prestigioso concorso.«Contiene in sé la migliore espressione di tutte le caratteristiche ideali che dovrebbe avere uno stabilimento balneare d’eccellenza» recita la motivazione. «Il tutto incorniciato da un meraviglioso contesto naturale, col valore aggiunto dell’elevata capacità nel sapersi comunicare e nell’organizzare esperienze di turismo integrato come escursioni al tramonto e noleggio di piccole imbarcazioni». • Guarda e condividi il video su Alguer.tv