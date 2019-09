Condividi | Red 13:13 L’Amministrazione comunale di Sassari ha concluso i lavori di manutenzione straordinaria ed i problemi sono stati risolti. Entro venerdì 6 settembre, come previsto, saranno completati il trasloco di attrezzature e materiale dalla scuola di Via Carboni, e gli ultimi piccoli interventi La scuola materna di Ottava può riaprire



SASSARI - I lavori nella scuola materna di Ottava sono conclusi e l'istituto aprirà regolarmente. L’Amministrazione comunale di Sassari ha concluso i lavori di manutenzione straordinaria ed i problemi sono stati risolti.



Entro venerdì 6 settembre, come previsto, saranno completati il trasloco di attrezzature e materiale dalla scuola di Via Carboni, e gli ultimi piccoli interventi. Le famiglie e gli abitanti di Ottava potranno di nuovo accompagnare i propri bambini nella scuola della borgata e terminerà ogni disagio legato al trasferimento a Li Punti.