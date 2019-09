Condividi | Red 19:25 L´inaugurazione della mostra personale dell´artista argentino si terrà domenica sera, ad Alghero. L´allestimento sarà visitabile fino a lunedì 30 settembre, nei giorni di apertura del museo, con ingresso ad offerta libera Le Sfumature di Pablo Betti a Casa Manno



ALGHERO - L'inaugurazione della mostra “Sfumature”, personale dell'artista argentino Pablo Betti si terrà domenica 8 settembre, alle 18, nella Casa Manno, ad Alghero. L'evento è organizzato con il patrocinio della Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero, in collaborazione con la Galleria Siotto,



L'allestimento sarà visitabile fino a lunedì 30 settembre, nei giorni di apertura del museo (venerdì, sabato, domenica e lunedì, dalle 16 alle 20), con ingresso ad offerta libera. Betti è nato a San Fernando (Buenos Aires) nel 1955.



Dopo aver studiato disegno, pittura, scultura, incisione e tecniche litografiche con diversi maestri, tra cui Ceferino Rivero Rodrigo, Aurelio Macchi, Ramón Castejón, Alfredo De Vicenzo ed Eulogio de Jesús, ha iniziato una carriera esclusivamente dedicata all'attività artistica, con numerose mostre personali e collettive in gallerie d'arte e centri culturali di Buenos Aires, Cagliari, Ginevra e New York. Attualmente vive e lavora tra Buenos Aires, Ginevra e Cagliari, alla ricerca del colore e della luce.