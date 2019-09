Condividi | A.S. 11:47 Questa l´accusa per il figlio di Beppe Grillo, il 19enne Ciro, indagato insieme con altri tre amici. La Procura di Tempio Pausania avrebbe aperto un fascicolo in seguito alla denuncia di una modella scandinava Violenza di gruppo in Costa Smeralda: Grillo nei guai



ARZACHENA - Violenza sessuale di gruppo. Questa l'accusa per il figlio di Beppe Grillo, il 19enne Ciro, indagato insieme con altri tre amici. Lo riferiscono i quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX.



Stando a quanto riportato, la Procura di Tempio Pausania avrebbe aperto un fascicolo in seguito alla denuncia di una modella scandinava. Li avrebbe tutti accusati di aver abusato di lei al termine di una serata culminata nella residenza estiva del fondatore del Movimento 5 Stelle, in Costa Smeralda.



