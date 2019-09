Condividi | Red 8:12 Questa sera, il Teatro Mario Ceroli ospiterà la cerimonia di premiazione del Premio, giunto alla 18esima edizione. Tra i selezionati dalla giuria, anche l´artista algherese Franca Masu Premio Navicella Sardegna a Porto Rotondo



PORTO ROTONDO - Oggi (sabato), alle 20, il Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo ospiterà la cerimonia di premiazione del Premio Navicella Sardegna, giunto alla 18esima edizione. Dopo Cagliari, Castelsardo e Porto Cervo, che sono state la sede delle prime dodici edizioni, per il sesto anno consecutivo spetta a Porto Rotondo ed al suo scenografico teatro ospitare la prestigiosa cerimonia di consegna delle navicelle d’argento, divenuta negli anni uno dei principali eventi del settembre in Sardegna. Con le parole, la musica, lo sport, l’arte, hanno raccontato il cuore e l’identità dell’Isola: saranno sette le personalità sarde, di origine o di adozione, a cui verrà assegnato il prestigioso Premio. Anche per l’edizione 2019, la giuria formata da personalità del mondo della cultura, della comunicazione, del giornalismo, delle istituzioni, della medicina, non ha trovato difficoltà ad individuare la rosa dei magnifici sette.



Le personalità selezionate dalla giuria per il 2019 sono la scrittrice Cristina Caboni (Premio Selezione Bancarella 2017), l’attore Jacopo Cullin (protagonista del film “L’uomo che comprò la luna”), la giornalista televisiva di Sky Mariangela Pira, la cantante Franca Masu (recentemente insignita della “Creu de Sant Jordi”, la massima onorificenza della Generalitate catalana), il talentuoso armonicista, Moses (vincitore di “Italia’s got talent” nel 2016), il reumatologo Giovanni Sanna (che è stato, a 36anni, il più giovane primario del Regno Unito, dove tuttora lavora, nel prestigiosissimo St.Thomas hospital di Londra) e la campionessa di nuoto sincronizzato Francesca Deidda (medaglia d’argento ai mondiali disputati a luglio in Corea del Sud). Dal 2015, alle tradizionali sette navicelle d’argento si è aggiunto un premio speciale, intitolato ad Olimpia Matacena, per molti anni vera anima organizzativa della manifestazione, premio quest’ultimo attribuito a personalità del mondo della comunicazione (giornalisti, editori, pubblicitari, fotografi, ecc.).



Le navicelle in argento, ideate e realizzate dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera ed ispirate al famoso bronzetto nuragico, vengono assegnate annualmente a personalità sarde, di nascita, di origine o anche semplicemente di adozione, che abbiano dato lustro alla Sardegna a livello nazionale ed internazionale. La conduzione della serata, come nelle precedenti edizioni, è affidata alla giornalista televisiva Egidiangela Sechi, coaudivata dall’attore Marco Spiga, mentre gli intermezzi musicali saranno a cura dell’orchestra da camera diretta da Simone Pittau. La cerimonia di premiazione, organizzata dall'associazione “Sardegna oltre il mare”, gode del patrocinio del Comune di Olbia, della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna e della collaborazione del Consorzio di Portorotondo e degli sponsor privati.



