Professionista cagliaritano evade Irpef ed Iva



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività ispettive in ambito economico–finanziario, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un professionista operante nel settore dei servizi fiscali rivolti alle imprese. L’attività di servizio è scaturita dalla costante attività di monitoraggio del tessuto economico del territorio, attuata, da un lato con una precisa analisi di contesto esterno (mirata a delineare l’evolversi delle dinamiche economiche) e dall’altra da un’attenta attività di incrocio dei dati ricavati “sul campo” con le risultanze delle banche dati centralizzate del Corpo.



Il controllo operato dalle Fiamme gialle sul professionista cagliaritano ha preso in esame l'annualità 2014 e ha passato al setaccio l’intera contabilità del contribuente, attività cui si è unita anche l’analisi dei questionari inviati ai suoi clienti. E proprio l’incrocio delle informazioni con i dati riscontrati (o mancanti) nelle previste scritture contabili, ha permesso ai finanzieri di accertare numerose prestazioni effettuate e pagate “in nero”, senza quindi che i compensi ottenuti transitassero in dichiarazione e fossero così rappresentati al Fisco.



