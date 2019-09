Condividi | A.B. 15:16 Il territorio nuorese si prepara ad ospitare la nona edizione dello Slalom Città di Nuoro, gara motoristica organizzata in collaborazione tra il Mediterranenan team e l´Ogliastra racing Tutto pronto per lo Slalom di Nuoro



NUORO - La collaborazione fra Mediterranean team ed Ogliastra racing prosegue spedita per proporre agli sportivi ed agli appassionati una spettacolare nona edizione dello Slalom “Città di Nuoro”, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre. La gara sarà valida come prova di Coppa Italia 2Seconda zona e come decima prova del Campionato regionale Aci sport Sardegna Slalom #correreperunrespiro, sotto l'egida di Aci sport e del Comitato organizzatori slalom Sardegna.



La sicurezza sia dei piloti, sia del pubblico è sempre stata una priorità per gli organizzatori- Per questo motivo, è stato stilato una sorta di vademecum con poche, ma importanti regole da seguire. E' importantissimo non raggiungere gli spazi destinati al pubblico all'ultimo momento: la chiusura delle strade è prevista per le 9.30 ed oltre questo orario sarà vietato l'accesso sul percorso. E' fondamentale scegliere i posti giusti per godere dello spettacolo sportivo che i piloti impegnati nella gara proporranno: sempre posti elevati, è oppurtuno lasciare libere le vie di fuga. E' meglio evitare spostamenti dopo il passaggio delle auto, il percorso di gara sarà vietato al pubblico fino al passaggio dell'auto scopa. Figure fondamentali sono i commissari di percorso, provenienti da tutta l'Isola, che prestano la loro opera per passione e per garantire la sicurezza durante l'evento sportivo, seguire le loro indicazioni è basilare, attenersi alle loro disposizioni è determinante. L'ultima raccomandazione che riguarda il pubblico, da parte dell'organizzazione, è legata al rispetto dell'ambiente: non abbandonare rifiuti è segno di rispetto oltre che di civiltà.



Durante la gara saranno impegnati i cronometristi della Federazione italiana cronometristi di Nuoro e, grazie alla diretta sul sito internet della Ficr, sarà possibile seguire i tempi di ogni manche di gara. Le verifiche tecniche e sportive di sabato 21 si svolgeranno a Nuoro, in Piazza Mameli, nell'ex mercato civico Exmà e saranno il primo momento di spettacolo anche per il pubblico, che potrà vedere all'opera i tecnici durante l'esame delle auto iscritte alla gara. Il Monte Ortobene accoglierà i piloti: la gara si conferma complessa grazie ai 3,999chilometri tortuosi e tecnici rallentati da dodici postazioni di birilli. Le ricognizioni inizieranno alle 10,30 di domenica 22. La prima manche partirà alle 11.30 e, dopo l'esposizione delle classifiche, sarà la volta delle premiazioni finali, previste per le 17.30, nel sagrato della Chiesa della Madonna della Solitudine, Sa Solidae, come è nota a Nuoro. Una chiesa assai cara ai nuoresi, perché custodisce il sarcofago in granito nero levigato contenente le spoglie della scrittrice nuorese e Premio Nobel 1926 per la letteratura Grazia Deledda.



