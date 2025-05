Cor 13:00 Sardegna Rally Raid, rombano i motori Passione e adrenalina su due e quattro ruote. Ad Alghero va in scena la prima edizione del Sardegna Rally Raid. Più di 360 piloti su moto e fuoristrada pronti a sfidarsi in contesti mozzafiato. Questa mattina la presentazione alla stampa della manifestazione. Le parole di Giulio Pes, Enrico Daga e Maria Grazia Salaris



ALGHERO - Va in scena ad Alghero per la prima volta il Sardegna Rally Raid, il nuovo un format agonistico innovativo che offre diverse classi e livelli di partecipazione, dall’agonismo puro alla regolarità, dall’esperienza più turistica del Raid alla Classic (auto) per gli appassionati di veicoli d’epoca. La competizione 2025 ha validità per due campionati di prestigio: per le auto, il Campionato Italiano Cross Country ACI, per le moto i Campionati Italiani FMI MotoRally e Raid-TT. L'organizzazione è firmata da Automobile Club Sassari con il supporto di MC Insolita Sardegna e la collaborazione di importanti sponsor istituzionali e privati.