S.A. 11:59 Rally Italia Sardegna: 68 equipaggi al via Nella sesta prova iridata della stagione in programma a Olbia dal 5 all’8 giugno prossimi, saranno presenti tutti i big del Campionato del Mondo Rally



OLBIA– Sono in totale 68 gli equipaggi iscritti alla 22a edizione del Rally Italia Sardegna, sesta prova del FIA World Rally Championship 2025 in programma dal 5 all’ 8 giugno, valido anche per il WRC2 e il WRC3. Questa edizione numero 22 del Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata dall'Automobile Club d'Italia con il supporto della Regione Sardegna, vedrà come d’abitudine un numero significativo di equipaggi iscritti, in linea praticamente con quello di tutte le altre gare sinora disputate in questa stagione, il che è un segnale molto importante a conferma dei risultati raggiunti in tutti questi anni. Questa edizione 2025 si presenta con un formato classico e compatto, un format di gara più volte apprezzato in passato dai piloti, composto da tre tappe, suddivise in 16 prove speciali per un totale di 320,24 km cronometrati con parco assistenza ospitato ad Olbia all’Isola Bianca.



Saranno in totale 29 le nazionalità diverse rappresentate in gara (Italia, Finlandia, Belgio, Svezia, Irlanda, Estonia, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Lussemburgo, Grecia, Lettonia, Bulgaria, Kirghizistan, Paraguay, Polonia, Bolivia, Argentina, Perù, Repubblica Céca, Germania, Brasile, Austria, Qatar, Turchia, Croazia, Slovenia e Messico, un numero importante per l'evento, che esprime la sua internazionalità confermando come il Campionato del Mondo Rally sia una tappa importante che promuove la Sardegna, diffondendone l'immagine nel mondo intero. La rappresentanza più significativa sarà quella italiana, con ben 17 equipaggi (di cui 6 sardi) al via, seguiti da 8 francesi, 6 finlandesi, 3 spagnoli, con via via a seguire tutti gli altri.



Ci sono ben quattro campioni del mondo iscritti a questa 22a edizione del rally, vale a dire Sébastien Ogier, Kalle Rovanpera, Thierry Neuville e Ott Tänak, un record assoluto per la manifestazione. Insieme a loro ci saranno anche tutti gli altri principali piloti che partecipano al Campionato del Mondo 2025. Saranno in totale 12 le vetture Rally 1 presenti, che verranno affidate ai cinque piloti ufficiali Toyota (Evans, Rovanpera, Ogier, Katsuta e Pajari), ai tre piloti Hyundai (Neuville, Tänak e Fourmaux) e ai quattro piloti Ford MSport (Munster, McErlean, Serderidis e Sesks). Nel WRC2 sono in totale 34 gli iscritti, tra cui spicca la presenza di Yohan Rossel e di suo fratello Léo su Citroen C3 Rally 2, e poi quelle del rientrante Pierre Louis Loubet (Ford Fiesta Rally 2), di Kajetan Kajetanowicz su una Skoda Fabia RS Rally2, così come dei piloti di ACI Team Italia Roberto Daprà e Giovanni Trentin. In gara anche gli spagnoli Diego Ruiloba (Citroen C3), Alejandro Cachòn e Jan Solans (Toyota Yaris Rally 2), e poi Emil Lindholm su Skoda Fabia RS Rally 2, Fabio Schwarz (Toyota) e Martin Prokop (Skoda), alla sua 20esima partecipazione all'evento sardo. Ci saranno inoltre nel WRC2 anche Rachele Somaschini (Citroen), Giuseppe Dettori (Skoda) e Francesco Tali (Ford Fiesta), mentre Oliver Solberg (Toyota) e Nikolay Gryazin (Skoda) sono iscritti alla gara ma non al campionato. Sono invece 7 i piloti iscritti nel WRC 3, con l’italiano Matteo Fontana (Ford Fiesta Rally 3) in veste di favorito. Da segnalare infine la presenza per il 22° anno consecutivo di Francesco Marrone (Skoda Fabia Evo), l’unico pilota ad aver partecipato a tutte le edizioni della corsa, e l’esordio nel mondiale a soli 18 anni del driver di ACI Team Italia Valentino Ledda su Peugeot 208 Rally 4.