4 giorni di Mondiale Rally a Olbia

OLBIA – Mancano solo poche ore e il Rally Italia Sardegna 2025 sarà realtà. L’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con la collaborazione della Regione Sardegna sta per riportare lo spettacolo del FIA World Rally Championship sugli sterrati affascinanti dell’Isola dei Quattro Mori che per i prossimi quattro giorni regaleranno sfide intense. 68 iscritti, 29 nazionalità rappresentate, 16 prove speciali, oltre 320 chilometri cronometrati. I motori si accendono oggi, giovedì 5 giugno dalle 13:00, con lo shakedown sulla spettacolare prova di Cabu Abbas a due passi dal centro di Olbia. Questa sera dalle 19:20 la sessione autografi con i protagonisti sul palco principale del parco assistenza all’Isola Bianca dove, dalle 20:00, andrà in scena la cerimonia ufficiale di presentazione con tutti gli equipaggi e la madrina dell’evento, la campionessa italiana di nuoto Federica Pellegrini. A chiudere la serata, dalle 22:00, il DJ Set con Francesco Cadente di RDS Radio Dimensione Suono.



Venerdì 6 giugno la prima tappa. Le prove speciali saranno sei, tre da ripetere per due volte. Aprirà “Arzachena”, prova speciale molto veloce che nel passato è stata protagonista della tappa finale. Seguirà la nuova “Telti - Calangianus - Berchidda” prova affascinante e tecnica disegnata specificatamente per questa edizione e, per questo motivo, difficile da interpretare. Terzo crono quello di “Sa Conchedda” una speciale che includerà anche la famosa Alà dei Sardi Arena studiata appositamente per il pubblico e che, dall’alto dei suoi 27,95 chilometri, sarà la più lunga della gara. Nel pomeriggio, alle 17:00, la premiazione dei campioni sardi 2024 all’interno della Conference Room di Casa ACI-Sardegna in parco assistenza, mentre dalle 18:15 sul main stage prima un DJ Set con Rino de Niro e Claudio Guerrini e poi dalle 21:30 il meet the crew con i piloti protagonisti della giornata. Alle 22:00 l’atteso concerto dei The Kolors, ad accesso gratuito, evento principale del cartellone seguito da un altro DJ Set di RDS per continuare a ballare.



Seconda giornata di gara sabato 7 giugno, con un format molto simile a quello del venerdì ma con tre prove speciali di grande tradizione al Rally Italia Sardegna. Aprirà “Coiluna-Loelle” con il suo popolare tratto finale alla Loelle Arena, il passaggio velocissimo nel sughereto e la stretta inversione al Nuraghe Loelle. Seguirà “Lerno-Su Filigosu”, prova che solo nel nome rappresenta l’essenza di questa competizione e includerà il celebre salto di Micky’s Jump, subito nelle fasi iniziali della speciale. Chiusura del giro con “Tula-Erula” un’altra speciale dall’importante tradizione che quest’anno includerà anche una parte totalmente inedita dopo la famosa inversione di Sa Mela. Al parco assistenza, dalle 18:00, ancora festa con il DJ Set di RDS Radio Dimensione Suono che inizierà alle 18:00, si fermerà alle 20:15 per il Meet the Crew e le interviste ai piloti e riprenderà dalle 21:30.



Domenica il rally affronterà la sua giornata finale con due speciali molto diverse tra loro. “San Giacomo-Plebi” torna a disputarsi dopo tante edizioni di assenza dall'itinerario, con i suoi saliscendi e la spettacolare discesa. A completare il programma sarà la nuova Power Stage a “Porto San Paolo”, un tratto disegnato appositamente per il Rally Italia Sardegna 2025 che nell’ultima parte avrà come sfondo la scenografica e spettacolare Isola di Tavolara. Proprio qui sarà opsitata il podio d'arrivo dell'ultimo tratto cronometrato. La cerimonia d'arrivo, con tutti i concorrenti al traguardo, si svolgerà nuovamente sul Main Stage del parco assistenza, dalle 16:00. Non mancherà la centralità delle attività legate al rispetto ed alla sostenibilità ambientale. L’iniziativa più importante è in programma venerdì 6 alle 16:00 quando verranno piantumate delle nuove essenze arboree in un tratto della pista ciclabile di Olbia. Questo momento, realizzato in collaborazione con FORESTAS, il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES) e con l’Automobile Club Sassari, rappresenta un gesto concreto per il territorio e un messaggio forte di impegno ambientale legato al rally. Un continuum che ha garantito all’evento già da alcune edizioni le tre stelle nell’ambito del FIA Environmental Programme.