Cor 16:27 Rally Italia Sardegna 2025, spettacolo oltre lo sport L’Automobile Club d’Italia ha presentato a Olbia i dettagli della 22^ edizione della tappa italiana del Mondiale Rally, attesa in Sardegna dal 5 all’8 giugno prossimi. 1200 km di percorso nel nord-est dell’Isola metteranno alla prova i 68 equipaggi di 29 nazionalità. In programma tre tappe di gara per 16 prove su sterrato arricchite da eventi e iniziative, con la madrina Federica Pellegrini e la musica dei The Kolors



OLBIA - Cala il velo dal Rally Italia Sardegna 2025, la tappa italiana del FIA World Rally Championship che è stata presentata ad Olbia e si svolgerà da giovedì 5 a domenica 8 giugno prossimi. L’Automobile Club d’Italia ha illustrato tutti i dettagli della gara, che organizza con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, valida come sesto appuntamento del FIA World Rally Championship, disegnata su 1191,44 km di percorso complessivo concentrato nella zona della Gallura e in parte nel Monte Acuto. Sono 16 le prove speciali che faranno classifica, suddivise in tre tappe per un totale di 320,24 km cronometrati tutti su sterrato.



La location centrale ritorna quest’anno proprio ad Olbia, con il quartier generale e il parco assistenza allestiti all’Isola Bianca. Sono 68 gli equipaggi e 29 le nazionalità rappresentate nella gara che vedrà all’opera ben 12 affascinanti vetture della classe regina Rally1, il record per l’attuale stagione del Mondiale condiviso con la gara precedente.



Nella conferenza di presentazione hanno illustrato questa 22^ edizione del Rally Italia Sardegna il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Tullio Del Sette, il Sub-Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Giovanni Battista Tombolato, insieme al Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna Giuseppe Meloni, il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il Presidente di ACI Sport Spa e Presidente AC Sassari Giulio Pes di San Vittorio, il General Manager del Rally Italia Sardegna Antonio Turitto.