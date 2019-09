Condividi | Red 12:19 Il Rotaract club Alghero in interclub con il Rotaract Bari Agorà Phf e con il supporto della Surfrider foundation, (organizzazione ambientale non profit statunitense), organizzano per la giornata di domenica la raccolta rifiuti “#WeLoveTheSea” WeLoveTheSea: raccolta di rifiuti ad Alghero



ALGHERO - Il Rotaract club Alghero in interclub con il Rotaract Bari Agorà Phf e con il supporto della Surfrider foundation, (organizzazione ambientale non profit statunitense), organizzano per la giornata di domenica 15 settembre la raccolta rifiuti “#WeLoveTheSea”. Si tratta di una giornata di promozione del rispetto del mare, d’informazione sul tema dell’ecologia marina, di sensibilizzazione all’utilizzo dei prodotti ad impatto ambientale ridotto, sensibilizzazione al tema dei rifiuti marini.



Il Rotaract club Alghero, con l’appoggio dell’Amministrazione comunale e di altre associazioni cittadine, ha fissato l'appuntamento all’inizio della pineta di Maria Pia per una giornata di clean up e raccolta rifiuti. L'azione ecologica verrà posta in essere dalle 10.30 alle 13.



Verranno fornite le buste, ma gli organizzatori invitano i partecipanti a munirsi di guanti propri. «Ci auguriamo cosi, di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e di diffondere l’idea di un impegno eco-cittadino che dovrebbe coinvolgere tutti gli abitanti della nostra città e non solo», dichiara Jadera Manni, presidente del Rotaract club Alghero per l’Anno sociale 2019/2020. Commenti ALGHERO - Il Rotaract club Alghero in interclub con il Rotaract Bari Agorà Phf e con il supporto della Surfrider foundation, (organizzazione ambientale non profit statunitense), organizzano per la giornata di domenica 15 settembre la raccolta rifiuti “#WeLoveTheSea”. Si tratta di una giornata di promozione del rispetto del mare, d’informazione sul tema dell’ecologia marina, di sensibilizzazione all’utilizzo dei prodotti ad impatto ambientale ridotto, sensibilizzazione al tema dei rifiuti marini.Il Rotaract club Alghero, con l’appoggio dell’Amministrazione comunale e di altre associazioni cittadine, ha fissato l'appuntamento all’inizio della pineta di Maria Pia per una giornata di clean up e raccolta rifiuti. L'azione ecologica verrà posta in essere dalle 10.30 alle 13.Verranno fornite le buste, ma gli organizzatori invitano i partecipanti a munirsi di guanti propri. «Ci auguriamo cosi, di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e di diffondere l’idea di un impegno eco-cittadino che dovrebbe coinvolgere tutti gli abitanti della nostra città e non solo», dichiara Jadera Manni, presidente del Rotaract club Alghero per l’Anno sociale 2019/2020.