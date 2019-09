Condividi | Red 19:08 Il mollusco, comunemente noto come “nacchera”, è stato rinvenuto nel bagaglio di un canadese in partenza dai funzionari dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli di Sassari in servizio nella Sezione Operativa territoriale dell’aeroporto “Riviera del Corallo” Alghero: sequestrata Pinna nobilis in aeroporto



ALGHERO – Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio nella Sezione Operativa territoriale dell’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, hanno sequestrato, in collaborazione con l’Ufficio di Polizia di frontiera aerea, un esemplare di “Pinna nobilis”, comunemente nota come “nacchera”, della lunghezza di circa 46centimetri. Il mollusco, sottoposto a protezione, come previsto dalla Direttiva n.92/43/Ce, relativa alla tutela e conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche, è stato rinvenuto nel bagaglio di un canadese in partenza.



