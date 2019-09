Condividi | S.O. 11:05 Voli cancellati negli aeroporti di Cagliari-Elmas e Costa Smeralda. Saltano i collegamenti con Londra Gatwick e Londra Heathrow. Comprensibili disagi per i passeggeri e turisti Sciopero British Airways: disagi a Olbia e Cagliari



OLBIA - Lo sciopero di 4.300 piloti di British Airways rischia di rovinare i piani di volo di circa 300 mila persone. E i disagi arrivo fino alla Sardegna dove la compagnia ha cacellato i collegamenti di lunedì e martedì.



Problemi a Cagliari e Olbia. Cancellati i voli da/per Londra Gatwick di ieri (lunedì) e oggi (martedì) da Cagliari e i collegamenti da/per Londra Heathrow dall'Aeroporto di Olbia. Comprensibili disagi per i passeggeri e turisti.



