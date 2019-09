Condividi | A.B. 12:27 La Gymnasium volley Alghero ha dato il via ai corsi di pallavolo Under 12, riservati ai ragazzi ed alle ragazze dai dieci ai dodici anni di età. Inoltre, sono iniziati i corsi di minivolley per gli atleti più giovani, dai cinque ai dieci anni di età Gymnasium volley: via ai corsi giovanili



ALGHERO - La Gymnasium volley Alghero ha dato il via ai corsi di pallavolo Under 12, riservati ai ragazzi ed alle ragazze dai dieci ai dodici anni di età. Inoltre, sono iniziati i corsi di minivolley per gli atleti più giovani, dai cinque ai dieci anni di età.



Entrambi i corsi si tengono nella palestra della Scuola media di Via Tarragona. Nella palestra dell'Istituto Tecnico “A.Roth”, in Via Diez, sono iniziati gli allenamenti per i ragazzi e le ragazze dai dodici anni d'età in su.



La società algherese invitare tutti i ragazzi e le ragazze a recarsi in palestra per prendere contatto per effettuare le lezioni di prova gratuite. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 328/2109576, 338/4124389 o 347/7993697. Commenti ALGHERO - La Gymnasium volley Alghero ha dato il via ai corsi di pallavolo Under 12, riservati ai ragazzi ed alle ragazze dai dieci ai dodici anni di età. Inoltre, sono iniziati i corsi di minivolley per gli atleti più giovani, dai cinque ai dieci anni di età.Entrambi i corsi si tengono nella palestra della Scuola media di Via Tarragona. Nella palestra dell'Istituto Tecnico “A.Roth”, in Via Diez, sono iniziati gli allenamenti per i ragazzi e le ragazze dai dodici anni d'età in su.La società algherese invitare tutti i ragazzi e le ragazze a recarsi in palestra per prendere contatto per effettuare le lezioni di prova gratuite. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 328/2109576, 338/4124389 o 347/7993697.