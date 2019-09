Condividi | S.O. 12:44 E´ possibile che la banda sia la stessa che non molto tempo addietro aveva assaltato l´Eurospin di Predda Niedda. Anche in quell´occasione erano state scardinate due casseforti Colpo all´Eurospin di Sassari



SASSARI - Furto questa notte all'Eurospin di via delle Conce a Sassari. Ignoti si sono introdotti nel grande magazzino nel cuore della città e indisturbati hanno portato via la cassaforte.



A dare l'allarme sono stati i primi lavoratori giunti di prima mattina per avviare le quotidiane operazioni di apertura. Sul posto è così intervenuta la polizia a cui è affidato il difficile compito di tentare di risalire agli autori del colpo.



E' possibile che la banda sia la stessa che non molto tempo addietro aveva assaltato l'Eurospin di Predda Niedda. Anche in quell'occasione erano state scardinate due casseforti. Commenti SASSARI - Furto questa notte all'Eurospin di via delle Conce a Sassari. Ignoti si sono introdotti nel grande magazzino nel cuore della città e indisturbati hanno portato via la cassaforte.A dare l'allarme sono stati i primi lavoratori giunti di prima mattina per avviare le quotidiane operazioni di apertura. Sul posto è così intervenuta la polizia a cui è affidato il difficile compito di tentare di risalire agli autori del colpo.E' possibile che la banda sia la stessa che non molto tempo addietro aveva assaltato l'Eurospin di Predda Niedda. Anche in quell'occasione erano state scardinate due casseforti.