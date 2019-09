video Condividi | Cor 14:16 Storica conquista per Alghero

«Piscina completa per dicembre»



Non nasconde la propria soddisfazione l´ex sindaco di Alghero Mario Bruno «per un´opera da decenni sempre inserita nei programmi triennali delle opere pubbliche ma mai realizzata». Questa mattina sopralluogo dei commissari comunali nel cantiere della nuova piscina coperta a Maria Pia. Per Monica Pulina, presidente Commissione Lavori pubblici, si tratta di una «struttura bellissima». Tempi di consegna confermati da Peppinetto Musu, presidente Commissione Sport: consegna entro l´anno.