Condividi | Red 18:13 Attesissima mostra personale dell´eclettico artista algherese, intitolata “Finché morte non ci separi”, aperta al pubblico sui Bastioni Marco Polo di Alghero fino a mercoledì 25 settembre Vasco Hadzovic alla Galleria Cult



ALGHERO - Attesissima mostra personale dell'eclettico artista Vasco Hadzovic, intitolata “Finché morte non ci separi”, aperta al pubblico nella Galleria Cult, spazio artistico sui Bastioni Marco Polo di Alghero. Da almeno quattordici anni, Valentina Piredda e Thiébaut Rapp incontrano e seguono il tormentato e straordinario percorso artistico di Hadzovic. Le sue poesie, la sua musica, il disegno, la pittura. Lo ritrovano nel suo irrequieto prendere e lasciare l'istituzione accademica delle "belle arti" di Venezia e Sassari.



Per l'artista, saranno fondamentali piuttosto le collaborazioni con i creatori Ignazio Cuga e Pierpaolo Capovilla. Da gustare nell’arte di Vasco Hadzovic non è solo il peso di influenza surrealista e caravaggesca. Ci sono le declinazioni personali sulle teorie della fisica, le stratificazioni di interiorità. Rappresentazioni pittoriche di circuiti nervosi, cervelli in tempesta e autoritratti nell’abisso di se. Il dolore dei distacchi, delle assenze, è rielaborato in una pittura personalissima, non confondibile. Momenti di allucinazione tradotti, attraverso un'autodisciplina costante, in inequivocabile arte, di grande forza emancipatoria.



La mostra, a cura di Valentina Piredda-Sardinia, è aperta al pubblico tutti i giorni, fino a mercoledì 25 settembre, dalle 18 alle 22. Visite in altri orari si potranno organizzare su appuntamento, inviando una e-mail all'indirizzo web galleriacult@gmail.com, o nella Galleria Cult, Bastioni Marco Polo 39/a.



Nella foto: Generatori di realtà (opera di Vasco Hadzovic) Commenti ALGHERO - Attesissima mostra personale dell'eclettico artista Vasco Hadzovic, intitolata “Finché morte non ci separi”, aperta al pubblico nella Galleria Cult, spazio artistico sui Bastioni Marco Polo di Alghero. Da almeno quattordici anni, Valentina Piredda e Thiébaut Rapp incontrano e seguono il tormentato e straordinario percorso artistico di Hadzovic. Le sue poesie, la sua musica, il disegno, la pittura. Lo ritrovano nel suo irrequieto prendere e lasciare l'istituzione accademica delle "belle arti" di Venezia e Sassari.Per l'artista, saranno fondamentali piuttosto le collaborazioni con i creatori Ignazio Cuga e Pierpaolo Capovilla. Da gustare nell’arte di Vasco Hadzovic non è solo il peso di influenza surrealista e caravaggesca. Ci sono le declinazioni personali sulle teorie della fisica, le stratificazioni di interiorità. Rappresentazioni pittoriche di circuiti nervosi, cervelli in tempesta e autoritratti nell’abisso di se. Il dolore dei distacchi, delle assenze, è rielaborato in una pittura personalissima, non confondibile. Momenti di allucinazione tradotti, attraverso un'autodisciplina costante, in inequivocabile arte, di grande forza emancipatoria.La mostra, a cura di Valentina Piredda-Sardinia, è aperta al pubblico tutti i giorni, fino a mercoledì 25 settembre, dalle 18 alle 22. Visite in altri orari si potranno organizzare su appuntamento, inviando una e-mail all'indirizzo web galleriacult@gmail.com, o nella Galleria Cult, Bastioni Marco Polo 39/a.Nella foto: Generatori di realtà (opera di Vasco Hadzovic)