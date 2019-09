Condividi | Red 16:12 Dopo le analisi della Microbiologia, è stata confermata la diagnosi con la tipizzazione da parte della Epidemiologia molecolare dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari Morte per meningite: è meningococco sierogruppo C



SASSARI – È una meningite da meningococco sierogruppo C il microrganismo che ha provocato il decesso della 24enne



«Questa mattina – afferma il responsabile della sezione di Epidemiologia molecolare Andrea Piana – abbiamo completato le analisi che hanno confermato il meningococco di sierogruppo C. Adesso, invieremo il ceppo isolato e i campioni biologici isolati all'Istituto superiore di Sanità che è il centro di riferimento nazionale per le meningiti».



«Le diagnosi – ribadisce il direttore della struttura di Direzione di igiene e controllo delle infezioni ospedaliere dell'Aou Paolo Castiglia – hanno confermato che si tratta di un caso di meningococco di sierogruppo C, diverso da quelli registrati in precedenza nel nostro territorio. Peraltro, è un microrganismo che è prevenibile con le vaccinazioni che vengono normalmente offerte dal servizio di Igiene pubblica dell'Ats Sardegna sia nell'infanzia che nell'adolescenza, oltreché nei soggetti a rischio. Questo caso rientra nella casistica degli eventi che ci si deve aspettare e non ci sono motivi per un allarme».



Nella foto: Paolo Castiglia SASSARI – È una meningite da meningococco sierogruppo C il microrganismo che ha provocato il decesso della 24enne [LEGGI] ricoverata ieri pomeriggio (giovedì) nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Nella tarda mattinata di oggi, la struttura di Direzione di igiene e controllo delle infezioni ospedaliere ha confermato la diagnosi posta durante la notte dalla Microbiologia dell'Aou di Viale San Pietro, identificando il tipo di meningococco responsabile.