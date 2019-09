Condividi | Red 20:23 Nella mostra, verranno esposte le pitture di Arcarte, realizzate sia su supporto pittorico convenzionale, sia sulle non convenzionali, come le antiche tegole sarde in terracotta. A questi, si uniscono in un connubio tematico i suoi lavori in legno Tra il sogno e il ricordo: Arcarte ad Alghero



ALGHERO – Venerdì 20 settembre, alle 18, è in programma l'inaugurazione della mostra “Tra il sogno e il ricordo”, dell'artista Arcarte, Torre Sulis, ad Alghero. La mostra sarà visitabile fino a domenica 29.



