Un viaggio tra archeologia e musica, tra mito e realtà, tra passato e presente. Domenica 15 settembre alle 10, con ingresso gratuito, il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres All´Antiquarium colazione con Re Barbaro



PORTO TORRES - Un viaggio tra archeologia e musica, tra mito e realtà, tra passato e presente. Domenica 15 settembre alle 10, con ingresso gratuito, il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, all’interno dell’Area archeologica di Turris Libisonis, in collaborazione con l’associazione Musicando Insieme, organizza un incontro sulla figura di Orfeo a cura dell’Archeologa Maria Letizia Pulcini, direttore del Museo, dal titolo “Orfeo tra passato e presente”.



Dopo il successo di pubblico registrato nei precedenti appuntamenti, sarà l’ultima “Colazione di Re Barbaro” della stagione in cui si discuterà di archeologia davanti ad una tazza di caffè. Il protagonista della conversazione sarà Orfeo, di cui l’Area Archeologica ospita un meraviglioso mosaico e per il quale sono diverse le interpretazioni date nel tempo. L’atmosfera sarà resa ancora più intima e piacevole perché l’incontro sarà accompagnato da una gustosa colazione che verrà offerta ai partecipanti nel corso dell’evento.



Seguirà, alle 11.30, il contributo di un Orfeo moderno: l'arpista Davide Burani che si esibirà in un concerto dal titolo "Capricci d'autore". Per partecipare all'evento è necessario prenotare fino al raggiungimento massimo di 25 persone. Info e prenotazioni: museo nazionale archeologico Antiquarium Turritano – Porto Torres telefono 079 514433.