Cade dalla bici, bimbo operato d´urgenza

ALGHERO - Grave incidente alle "Prigionette" di Porto Conte nel pomeriggio di venerdì. in sella alla sua bici, un bimbo di appena 10 anni è rovinato a terra ferendosi all'addome.



Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Soltanto l'immediato soccorso ha evitato il peggio. Il piccolo di nazionalità bulgara cadendo si ha conficcato parte del manubrio nel ventre, provocandosi una ferita importante.



