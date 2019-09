Condividi | Red 15:07 Il programma dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Alghero è stato presentato ieri mattina a Lo Quarter dal sindaco Mario Conoci, dall´assessore comunale al Turismo Marco Di Gangi e dal presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu Sant Miquel 2019: tutti gli eventi



ALGHERO - Sant Miquel 2019 festeggia il Santo Patrono di Alghero con un fine settimana di eventi e spettacoli che fanno da cornice al programma religioso che avrà il suo momento celebrativo domenica 29 settembre, alle 18.30, con la Santa Messa celebrata dal vescovo Mauro Maria Morfino. Il programma dei festeggiamenti è stato presentato ieri mattina (venerdì), a Lo Quarter, dal sindaco di Alghero Mario Conoci, dall'assessore comunale al Turismo Marco Di Gangi e dal presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu.



Attorno alla ricorrenza di San Michele, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, in collaborazione con le tante associazioni culturali e sportive che hanno lavorato al programma, hanno costruito un calendario di avvenimenti che inizierà martedì 24 e si chiuderà il 29, giorno del Santo Patrono. Il Mamatita festival, la cronoscalata Alghero-Scala Piccada, la Alghero Half marathon, i concerti a Lo Quarter e nella Chiesa di San Michele, le mostre di pittura, le esposizioni, la danza: la festa degli algheresi unisce tradizione e spettacolo, sport e arte di strada. Durante l'arco dei festeggiamenti, è in programma la spettacolare programmazione di Mamatita festival, a cura di Spazio T, che prevede appuntamenti quotidiani di performance urbane, di proiezioni, spettacoli teatrali ed arte circense.



Il palco principale per la parte musicale di Sant Miquel sarà nel cuore del centro , a Lo Quarter, dove si alterneranno diversi momenti di spettacolo. Giovedì 26, l'ospite speciale sarà la City orchestra di Philadelphia. Venerdì 27, ci sarà la novità del concerto di Claudia Crabuzza. La cantautrice algherese, Premio Tenco 2016, tornerà nella sua città con un progetto di recupero delle canzoni di Pino Piras nell'anno del trentennale dalla sua morte. Con lei, ci sarà Pietro Ledda, storico musicista del folk algherese. E poi, il concerto della Corale Nova Alguer, sabato 28, ed il tradizionale concerto della Banda musicale domenica 29. Il Coro Polifonico algherese si esibirà sabato 28, nella Chiesa di San Michele. Ed ancora, domenica 29, lo spettacolo di teatro danza Wallpaper, che si terrà al Teatro Civico. Lo spettacolo è coreografato dalla giovane danzatrice algherese Sara Angius ed è curato dall'Associazione Tersicorea.



