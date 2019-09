Condividi | Red 16:09 Incontro dell´assessore comunale alla Pubblica istruzione Maria Grazia Salaris con i dirigenti scolastici. Niente più cedole, ritiro dei libri di testo informatizzato ed inizio mensa scolastica anticipato a lunedì 30 settembre Inizio scuola ad Alghero: novità per il ritiro dei libri



ALGHERO - Con l'avvio del nuovo anno scolastico, l'assessore comunale alla Pubblica istruzione del Comune di lghero Maria Grazia Salaris ha voluto incontrare i dirigenti scolastici Paola Masala, Angela Cherveddu e Giovanni Ibba. Si sono affrontati i temi relativi alla refezione scolastica, al servizio scuolabus e, in generale, alle manutenzioni degli edifici.



«L'Amministrazione ha voluto ribadire con rinnovato impegno la totale collaborazione con le istituzioni scolastiche – spiega Salaris – e da subito abbiamo avviato un proficuo dialogo affinché si possa pianificare insieme lo svolgimento dell’anno scolastico tenendo presente le esigenze del corpo docente, degli alunni e delle famiglie». Il ritorno sui banchi presenta infatti alcune novità concordate: l’avvio del servizio la mensa scolastica è fissato già da lunedì 30 settembre, mentre per l’acquisizione dei volumi di testo spariranno le cedole cartacee. Per il ritiro dei libri, sarà attivo il sistema informatizzato, tramite cedola virtuale.



