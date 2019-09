Condividi | Red 10:34 Il 18enne di Cagliari si è aggiudicato la 24esima edizione del concorso con il racconto “Talismani”. Assegnata anche la nuova menzione speciale del Gruppo Giovani di Confindustria a Federica Russo, 19enne di Fontaniva, per il racconto “Consigli di un saggio tra passato e futuro” Matteo Porru vince il Campiello giovani



CAGLIARI – Matteo Porru è il vincitore della 24esima edizione del “Campiello giovani”, il concorso riservato ai giovani tra i quindici ed i ventidue anni d'età, organizzato dalla Fondazione Il Campiello–Confindustria Veneto. Il 18enne di Cagliari si è aggiudicato il premio con il racconto “Talismani”, scelto dalla Giuria dei letterati, presieduta da Carlo Nordio, tra i cinque racconti arrivati in finale. Il premio è stato consegnato dal vicepresidente dei Giovani imprenditori di Confindustria nazionale Michele Da Col e dal presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Veneto Eugenio Calerao Ciman.



«Matteo Porru – si legge nella motivazione della Giuria - ha scritto un racconto compatto che ha il merito di spingere lo sguardo oltre i confini della propria anima e delle proprie vicende personali, tratteggiando i rapporti di una madre afgana con il suo giovane figlio. Nonostante qualche ridondanza aggettivale, e qualche cliché nella descrizione di Napoli, Porru riesce a costruire alcune immagini narrativamente efficaci, come quella delle due donne che nella notte trasportano un bambino su una carriola verso l’ospedale più vicino».



Gli altri finalisti di questa edizione del Campiello giovani erano Deborah Calian (18enne di Oppeano, con il racconto “Folli e felici”; Beatrice Fantuzzi (17enne di Arcugnano), con il “Sostanza”; Lorenzo Moscardini (21enne di Roma), con “La ragazza dai capelli neri”; Cecilia Pegoraro (17enne di Castelfranco Veneto), con “Amor vincit omnia”. Il vincitore è stato proclamato sabato, durante la conferenza stampa che si è svolta al Museo Correr grazie alla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello e la Fondazione Musei civici di Venezia. Nell'occasione, è stata assegnata la nuova menzione speciale del Gruppo Giovani di Confindustria per il miglior racconto che ha trattato il tema della cultura di impresa. La menzione è stata attribuita a Federica Russo, 19enne di Fontaniva, per il racconto “Consigli di un saggio tra passato e futuro”.



