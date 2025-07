S.A. 10:14 Storie e incontri a Gavoi: giovedì il Festival Giovedì 3 luglio la XIX edizione de L’Isola delle Storie – Festival Letterario della Sardegna, che trasforma ancora una volta Gavoi in uno spazio aperto al pensiero, alla narrazione e all’incontro. Gli appuntamenti



GAVOI - Prende il via domani giovedì 3 luglio la XIX edizione de L’Isola delle Storie – Festival Letterario della Sardegna, che trasforma ancora una volta Gavoi in uno spazio aperto al pensiero, alla narrazione e all’incontro. A partire dalle 18:30 aprono le mostre che accompagneranno il festival per tutta la sua durata. Al Museo del Fiore Sardo, il MAN di Nuoro presenta La montagna magica (Italia, 2025) di Micol Roubini a cura di Elisabetta Masala: un'opera che affonda le radici nella dismissione dell’ex miniera d’amianto di Balangero, nei pressi di Torino, per riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente e memoria. Il film, vincitore del Premio per l’Innovazione Cinematografica al Bellaria Film Festival 2025, nasce come estensione dell’omonima videoinstallazione entrata nella collezione permanente del MAN, e intreccia materiali d’archivio, sogno e osservazione del paesaggio per raccontare il corpo ferito della montagna e il suo silenzioso tentativo di tornare a respirare.

Negli spazi dell’Ex Caserma, invece, l’Associazione Culturale Lughenè propone due percorsi espositivi: La terra non è piatta, mostra personale dell’illustratore Andrea Antinori, e BLU, mostra bibliografica dedicata alla cultura ecologica, ambientale e decoloniale.



In serata, a partire dalle 21:30, nello spazio del Giardino Comunale di Binzadonnia, si tiene l’inaugurazione ufficiale del Festival e, subito dopo, alle 22:00, sarà il momento di From Insula to Insula (playing Björk), lo spettacolo musicale che apre questa XIX edizione. È facile pensare che l’isolamento tipico della condizione di insularità produca alienazione e solitudine. È vero però che nascere e crescere in un’isola porta con sé curiosità e voglia di scoprire ciò che si trova oltre il mare. La musica di Bjork, per quanto da sempre spinta nella sperimentazione e nell’avanguardia, affonda sicura le sue radici nella tradizione musicale e poetica islandese. L’incontro tra Pierpaolo Vacca (organetto), Marta Loddo (voce) e Alessandro Cau (percussioni) non poteva che essere un’esplorazione del sé nell’isola e oltre il mare. From Insula to Insula non è una semplice fusione o rielaborazione, ma un ponte musicale che rivela connessioni inaspettate: la sperimentazione vocale che caratterizza entrambe le tradizioni, il rapporto viscerale con il territorio, e la capacità di rendere contemporaneo ciò che è ancestrale. Il Festival proseguirà poi fino a domenica 6 luglio con tantissimi appuntamenti tra incontri con autori, reading, laboratori per ragazzi, dialoghi e spettacoli. Ogni giorno, un’occasione unica per attraversare i confini con le parole, l’ascolto e l’immaginazione.