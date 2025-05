Cor 13:05 Presentazione Volume su Giuseppe Alberto Larco Mercoledì 21 maggio l’ultimo lavoro di Giovanna Tilocca “Giuseppe Alberto Larco, conte d’Altavilla, imprenditore e filantropo, da Alghero al Perù”.



ALGHERO - Mercoledì 21 maggio 2025, presso la sala conferenze dell’ex Seminario in via Sassari 179, sarà presentato l’ultimo lavoro di Giovanna Tilocca “Giuseppe Alberto Larco, conte d’Altavilla, imprenditore e filantropo, da Alghero al Perù”. L’autrice, promotrice e grande animatrice del gruppo di ricerca “Tholos”, presenta in questa sua ultima fatica la figura del conte Larco, imprenditore e mecenate, nato ad Alghero nel 1830.



Dopo una vita lunga e avventurosa tra Sardegna, Perù e Francia, il conte tornò nella città natale, dove morì, nella sua casa di Piazza Civica, il 13 dicembre del 1900. Negli ultimi suoi anni ebbe modo di partecipare alla vita politica di Alghero facendo parte del Consiglio Comunale e dimostrò il suo attaccamento alla popolazione più bisognosa, offrendo l’ingente somma di 30 mila Lire per la costruzione di un “Ospizio Marino” per la cura dei bambini affetti da scrofola. L’edificio, che Giuseppe Alberto Larco non poté vedere ultimato, fu inaugurato nel 1913 lungo i Bastioni Marco Polo ed oggi ospita la facoltà di Architettura dell’Università di Sassari.



Nella seconda parte del suo lavoro, Giovanna Tilocca ripercorre con dovizia di particolari la storia e le vicende dei membri della grande famiglia Larco e delle loro attività imprenditoriali e commerciali in Perù. Il volume, ricco di documenti e fotografie di famiglia, rende finalmente giustizia a una delle figure di imprenditore e filantropo più illustri, ma almeno fino ad ora, pressoché sconosciuta per i suoi concittadini.