Letteratura femminile: conferenza ad Alghero

ALGHERO - Emanuela Forgetta, docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, parlerà della ricostruzione degli spazi letterari creati da quattro grandi scrittrici del XX secolo (M. Aurèlia Capmany, Natalia Ginzburg, Elsa Morante e Mercè Rodoreda) e della rappresentazione dello spazio nella letteratura scritta da donne, analizzando il processo di riappropriazione della città da parte delle protagoniste dei romanzi presi in esame. Inoltre, la dott. Forgetta analizzerà la percezione femminile dello spazio domestico, luogo di confinamento femminile che rivela, anche nella letteratura, un carattere ambivalente, espressione tanto di abuso quanto di affetto. Da questa analisi “spaziale” dell’opera emergono sia la rappresentazione intima dello spazio, sia la valutazione storico-sociale del contesto in cui si muovono le protagoniste e le loro autrici. La conferenza si inserisce nelle attività del lettorato di catalano della Xarxa Llull presso l’Università degli Studi di Sassari, e si avvale del supporto dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC), della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia e dell’Ateneu Alguerès. Appuntamento all'Ateneu Alguerès mercoledì 11 giugno alle ore 19.00, presso la sala conferenze dell’Ateneu Alguerès in via Cavour 23.